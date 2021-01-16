Партия Меркель избрала нового главу

Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет в субботу, 16 января, избран новым главой Христианско-демократического союза (ХДС), к которому принадлежит также канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Во втором туре голосования Лашет набрал 521 голос, опередив бывшего главу фракции ХДС Фридриха Мерца, которого поддержали 466 делегатов, передает "Немецкая волна".

Третий кандидат - Норберт Реттген - выбыл в первом туре.

Голосование проходило во время онлайн-съезда политической силы, поэтому его результаты еще должны быть формально утверждены после получения присланных по почте бюллетеней.

Избрание Лашета главой партии еще не значит, что он станет кандидатом от ХДС на пост канцлера на парламентских выборах, которые должны состояться в Германии 26 сентября, отмечает издание. Однако даже если он не будет претендовать на должность главы правительства ФРГ, то будет иметь значительное влияние на определение кандидата.

Лашет является союзником Меркель, которая в этом году уже не будет участвовать в избирательной кампании.