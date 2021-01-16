США рекордно сократили число военных в Афганистане

Полностью вывести войска планируют до мая 2021 года.

США рекордно сократили число военных в Афганистане
Американские военные в Афганистане
Фото: Twitter One America News

Соединенные Штаты Америки за последние месяцы вывели из Афганистана две тысячи своих военных.

В Пентагоне заявляют, что до мая из Афганистана должны быть выведены все 2,5 тыс. американских военных, находящиеся там сейчас. Это самое низкое количество со времени начала конфликта в 2001 году, передает DW.

"Сегодня Соединенные Штаты как никогда близки к завершению войны, продолжающейся почти два десятилетия, и приветствуют внутриафганский и возглавляемый афганцами мирный процесс для достижения политического урегулирования и постоянного и всеобъемлющего прекращения огня", - говорится в заявлении исполняющего обязанности министра обороны США Кристофера Миллера, опубликованном на сайте Пентагона.

2,5 тыс. американских солдат в стране достаточно для обеспечения безопасности "Америки, наших граждан и наших интересов", подчеркнул Миллер. Вместе с союзниками по НАТО США также будут продолжать проводить антитеррористические операции и обучать афганские силы безопасности.

В дальнейшем планируется сократить численность американского контингента до нуля к маю 2021 года. Впрочем, дальнейшие сокращения будут зависеть от условий, отметил Миллер.

Напомним, в феврале 2020 года администрация Трампа подписала соглашение с талибами. Стороны договорились, что до середины июля американские войска сократят свое присутствие до 8600 за 135 дней при условии, что движение "Талибан" будет придерживаться соглашения.

О намерении администрации Дональда Трампа сократить военный контингент США в Афганистане до 2500 стало известно в ноябре прошлого года. В то время в Афганистане были дислоцированы около 4,5 тыс. американских солдат.

США ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками Вашингтона. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры "Аль-Каиды" и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения "Талибан". Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.

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