МОН опровергло информацию о ГИА для девятиклассников в режиме онлайн

В 2020/2021 учебном году учащиеся 9-х классов будут сдавать государственную итоговую аттестацию в школах в письменной форме.

Министерство образования и науки опровергло информацию об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов или ее прохождении онлайн.

Разъяснение МОН обнародовано на сайте ведомства 16 января.

"В 2020/2021 учебном году учащиеся 9-х классов будут сдавать государственную итоговую аттестацию в учебном заведении в письменной форме", - говорится в сообщении.

В МОН отмечают, что в соответствии с нормативными документами, аттестация выпускников 9-х классов может проводиться в учебном заведении или в форме внешнего независимого оценивания.

В то же время приказ МОН №1262 устанавливает, что в 2020/2021 учебном году ГИА лиц, завершающих получение базового среднего образования, проводится в учебном заведении в письменной форме.

"Кроме того, утверждение об усложнении ГИА для учеников 9-х классов в 2020/2021 учебном году является необоснованным. Задачи для проведения аттестации в учебном заведении утверждает руководитель учреждения. По этим же нормам ГИА проводилась в 2018/2019 учебном году", - добавили в министерстве.

Напомним, в начале декабря в Украинском центре оценивания качества образования заявили о разработке несколько моделей проведения ВНО в 2021 году. Сообщалось, что из-за распространения коронавируса могут освободить от обязательной государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания или позволить проходить ГИА дистанционно. Однако в случае избрания такой модели проведения ВНО-2021 Верховная Рада должна принять соответствующие законодательные изменения.