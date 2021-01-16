Переход сферы обслуживания на украинский - шаг к усилению государственного языка, - Порошенко

Экс-президент напомнил, что по просьбе клиента, его можно обслуживать на русском.

Переход сферы обслуживания на украинский – это еще один весомый шаг к усилению значения государственного языка. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

«С сегодняшнего дня, согласно Закону о языке, языком сферы обслуживания официально становится украинский. В сфере, где до сих пор принято демонстративно пренебрегать правами украиноязычных. Поэтому это еще один весомый шаг к усилению роли и значения государственного языка, запрограммированный нашей командой. И не слушайте тех, кто пытается из этого естественного для независимого государства шага сделать вселенскую драму», - подчеркивает Порошенко.

Он отметил, что по требованию клиента оказывать услуги на другом языке, в том числе на русском, не возбраняется. «Да, первое слово - украинское, а дальше язык выбирает потребитель. Клиент всегда прав. И закон вполне либеральный», - отметил экс-президент. В случае нарушения закона предусмотрен штраф.

При этом Порошенко отметил, что никто не посягает на право украинцев выбирать язык бытового общения.

«Убежден, что принятие Закона о языке стало одним из крупнейших положительных достижений 2014-19 годов. Мы приняли закон, который полностью соответствует европейским стандартам и призван защитить украинский язык, не притесняя другие языки», - напомнил Порошенко.