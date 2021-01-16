В Конституционном Суде рассказали о размере зарплаты Тупицкого за 2020-й

Глава суда за год заработал более 3,7 млн гривен.

В Конституционном Суде рассказали о размере зарплаты Тупицкого за 2020-й
Александр Тупицкий.
Фото: ccu.gov.ua

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий, указ об отстранении которого в декабре издал президент, в 2020 году заработал более 3,7 млн гривен.

Об этом говорится в ответе КСУ на запрос Радио Свобода о том, соответствует ли действительности информация об отдыхе Тупицкого в отеле Kempinski Palm Jumeirah в Объединенных Арабских Эмиратах.

По сообщению, КСУ не располагает информацией о деталях относительно отпуска Тупицкого 6 января, а также с 11 по 13 января, кроме тех, которые он обнародовал 12 января.

В суде также проинформировали, что общая сумма начисленного дохода (вознаграждения судьи) Тупицкого за 2020 год составляет 3 715 035,02 гривен. Средний размер начисленного ему дохода за месяц составляет 309 586,25 гривен.

Несколько дней назад издание "Цензор.нет" обнародовало репортаж из ОАЭ, где заметили Тупицкого с семьей на королевской вилле в Дубае, стоимость суточной аренды которой составляет более 300 тысяч гривен. После журналистского материала в КСУ отчитались о стоимости отпуска главы. В суде отметили, что Тупицкий может позволить себе такой отдых с одной зарплаты за декабрь.

Согласно сообщению суда, стоимость пакета услуг, предоставляемого туроператором на трех человек, составляет 242 116,43 грн. При этом заявляется, что доход главы КС за декабрь 2020 года составил 433 538 гривен.

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