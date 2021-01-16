На КПВВ "Новотроицкое" начали бесплатно тестировать на антиген

Первые девять прибывших с оккупированной территории уже сдали тест.

С 15 января на контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" внедрена услуга по экспресс-тестированию на антиген коронавируса SARS-CoV-2. До 13:00 тест на антиген коронавируса SARS-CoV-2 бесплатно сдали первые 9 человек, прибывших с оккупированной территории.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Отмечается, что каждый, кто пересекает линию разграничения со стороны временно оккупированной территории, обязан установить мобильное приложение "Вдома". Снятие контроля в электронном сервисе возможно или после 14 дней самоизоляции лица, или в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2.

"Если результат будет положительный, то информация будет передана к врачам на той территории, куда направлялся этот человек, дальше будет предложено эпидрасследование, обследование и лечение больного", - пояснил начальник отдела ОГА Александр Педенко.

Напомним, что из-за действий оккупантов пропуск на контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" осуществляется только дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

16 декабря на КПВВ "Новотроицкое" запустили работу сервисного центра.

В начале января Кабмин разрешил проводить экспресс-тестирование на антиген во время въезда из Крыма и ОРДЛО. Для лиц, пересекающих госграницу Украины, правительство сохранило лишь ПЦР-тестирование.

Первую партию экспресс-тестов на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 Украина получила в конце декабря.