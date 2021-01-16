ВОЗ выступила против обязательной вакцинации от COVID при международных поездках

Влияние вакцин на сокращение передачи вируса пока неизвестено, а доступность вакцин в это время слишком ограничена.

Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации выступил против введения требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках.

Об этом в пятницу, 15 января, сообщает пресс-служба ВОЗ.

"Учитывая, что влияние вакцин на сокращение передачи вируса пока неизвестно, а доступность вакцин в это время слишком ограничена, комитет рекомендовал странам не требовать доказательства вакцинации от прибывающих путешественников", - говорится в сообщении.

Также в ВОЗ призвали страны применять скоординированные меры по обеспечению безопасных поездок.

Напомним, в ноябре австралийская авиакомпания предложила сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех путешественников.

В связи с распространением коронавирусной болезни все страны ввели особые требования к пересечению границы.