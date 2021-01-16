ВОЗ выступила против обязательной вакцинации от COVID при международных поездках

Влияние вакцин на сокращение передачи вируса пока неизвестено, а доступность вакцин в это время слишком ограничена.

ВОЗ выступила против обязательной вакцинации от COVID при международных поездках
Фото: myseldon.com

Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации выступил против введения требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках.

Об этом в пятницу, 15 января, сообщает пресс-служба ВОЗ.

"Учитывая, что влияние вакцин на сокращение передачи вируса пока неизвестно, а доступность вакцин в это время слишком ограничена, комитет рекомендовал странам не требовать доказательства вакцинации от прибывающих путешественников", - говорится в сообщении.

Также в ВОЗ призвали страны применять скоординированные меры по обеспечению безопасных поездок.

Напомним, в ноябре австралийская авиакомпания предложила сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех путешественников.

В связи с распространением коронавирусной болезни все страны ввели особые требования к пересечению границы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Степанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитатьСтепанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитать
В Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспортаВ Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспорта
Кулеба назвал неуместными "менторские нотки" в высказываниях Лукашенко о ЗеленскомКулеба назвал неуместными "менторские нотки" в высказываниях Лукашенко о Зеленском
ВАКС отменил арест мобильного телефона экс-директора аэропорта "Борисполь" ДыхнеВАКС отменил арест мобильного телефона экс-директора аэропорта "Борисполь" Дыхне
В ЕС начали получать первые дозы вакцины ModernaВ ЕС начали получать первые дозы вакцины Moderna
Блок рекламы


Похожие новости
COVID-19 унес жизни 2 миллионов человек, - генсек ООНCOVID-19 унес жизни 2 миллионов человек, - генсек ООН
В Житомире участники акции против повышения тарифов ворвались в облсоветВ Житомире участники акции против повышения тарифов ворвались в облсовет
Порошенко: решение ЕСПЧ надо использовать для укрепления санкций против РоSSииПорошенко: решение ЕСПЧ надо использовать для укрепления санкций против РоSSии
В зоне ООС провели учения противотанковые мотопехотные бригадыВ зоне ООС провели учения противотанковые мотопехотные бригады
Европейский суд по правам человека признал приемлемым дело Украины против РоSSии из-за оккупации КрымаЕвропейский суд по правам человека признал приемлемым дело Украины против РоSSии из-за оккупации Крыма
Офис генпрокурора открыл дело против заместителя командующего Черноморского флота РФОфис генпрокурора открыл дело против заместителя командующего Черноморского флота РФ
У Зеленского отреагировали на санкции США против ДубинскогоУ Зеленского отреагировали на санкции США против Дубинского
США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - СМИСША готовят новые санкции против "Северного потока-2", - СМИ
При въезде в США будут требовать тест на COVID-19При въезде в США будут требовать тест на COVID-19
В Минкульте выступили против продления локдауна после 24 январяВ Минкульте выступили против продления локдауна после 24 января
Последние новости
Подгружаем последние новости