С сегодняшнего дня посетителей во всех заведениях должны обслуживать на украинском языке

На другом языке обслуживать могут по просьбе клиента.

С сегодняшнего дня посетителей во всех заведениях должны обслуживать на украинском языке
Фото: zbruc.eu

С 16 января вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой обслуживание посетителей во всех заведениях должно вестись сугубо на украинском языке.

Согласно ст. 30, все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке. Это, в частности, относится к супермаркетам и интернет-магазинам, к кафе, банкам, АЗС, аптекам, библиотекам. Информация на государственном языке может дублироваться на других языках.

Персональное обслуживание на другом языке может происходить по просьбе клиентов.

В случае нарушения прав на получение информации и услуг на украинском языке можно обращаться к Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Кременю на почтовый адрес: 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12; e-mail: kremin@kmu.gov.ua.

За нарушение права на обслуживание на государственном языке Уполномоченный или его представитель должны составить акт и объявить предупреждение. За повторное такое нарушение налагается штраф на предприятие в размере от 300 до 400 необлагаемых минимумов (5100 - 6800 грн).

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу еще в 2019 году. Согласно закону, владеть государственным языком и применять закон при исполнении служебных обязанностей обязаны президент, глава Верховной Рады и его заместители, премьер-министр, все члены правительства, руководители государственных учреждений, предприятий и ведомств, государственные служащие и чиновники всех рангов, руководители и личный состав Нацполиции, судьи, адвокаты и нотариусы, руководители учебных заведений, педагоги и медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

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