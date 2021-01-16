США передали Украине новую партию военной помощи

В рамках инициативы Украина получила американские армейские внедорожники HMMWV и лодки.

Фото: U.S. Embassy Kyiv

Соединенные Штаты передали украинским Вооруженным силам очередную партию военной помощи в рамках инициативы содействия безопасности Украины.

Об этом в Twitter сообщает посольство США в Украине.

В рамках инициативы Украина получила американские армейские внедорожники HMMWV и лодки.

"Ничто не могло остановить доставку 20 Хамви для Сухопутных войск Украины и Сил специальных операций, а также 84 лодок для ВМС Украины в рамках Инициативы содействия безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Nothing could stop the delivery of 20 Humvees to @UkrLandForces and Special Operations Forces along with 84 boats for @UA_NAVY as part of the Ukrainian Security Assistance Initiative. #EUCOM #PartnerStrong #USUkrainePartnership pic.twitter.com/1DGMZCS4rR

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 15, 2021

Напомним, 6 января Министерство обороны США заказало изготовление патрульных катеров Mk VI, два из которых передадут Украине. Стоимость одной лодки составляет около 1 млн долларов.

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