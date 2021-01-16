США передали Украине новую партию военной помощи

В рамках инициативы Украина получила американские армейские внедорожники HMMWV и лодки.
Фото: U.S. Embassy Kyiv
Соединенные Штаты передали украинским Вооруженным силам очередную партию военной помощи в рамках инициативы содействия безопасности Украины.
Об этом в Twitter сообщает посольство США в Украине.
В рамках инициативы Украина получила американские армейские внедорожники HMMWV и лодки.
"Ничто не могло остановить доставку 20 Хамви для Сухопутных войск Украины и Сил специальных операций, а также 84 лодок для ВМС Украины в рамках Инициативы содействия безопасности Украины", - говорится в сообщении.