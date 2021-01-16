СБУ разоблачила схему поставок некачественных боеприпасов украинской армии

Изготовленные по госзаказу на более чем 50 млн грн снаряды оказались непригодными для использования.

СБУ разоблачила схему поставок некачественных боеприпасов украинской армии
Фото: СБУ

На Сумщине контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и блокировала схему поставок частям Вооруженных Сил Украины снарядов, которые не соответствуют техническим условиям.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, киевская коммерческая структура заключила государственный контракт с Министерством обороны Украины на изготовление и поставку артиллерийских снарядов.

Оперативники СБУ задокументировали, что коммерческая структура в рамках государственного оборонного заказа получила более 50 млн гривен, при этом изготовленные по госзаказу снаряды оказались непригодными для использования.

"Организованное дельцами производство снарядов, по предварительным выводам, осуществлялось кустарным способом в неприспособленных помещениях. Согласно проведенным исследованиям, изготовленная таким образом военная продукция не соответствует техническим условиям и не может быть принята на вооружение ВС Украины. В связи с этим указанные снаряды изъяты из возможного использования", - сказано в сообщении.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Во время санкционированных обысков в офисных помещениях и помещениях фигурантов правоохранители изъяли техническую и финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику и другие доказательства противоправной деятельности.

В рамках ранее начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование с целью установления всех лиц, причастных к преступной схемы.

Проверяются действия руководства и менеджмента предприятий относительно возможного умышленного совершения вреда обороноспособности государства.

Напомним, в декабре в Николаеве СБУ предотвратила нелегальный экспорт авиационного военного оборудования.

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