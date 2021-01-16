COVID-19 унес жизни 2 миллионов человек, - генсек ООН

На смертоносность пандемии негативно повлияло "отсутствие глобального скоординированного реагирования" на распространение коронавируса.

COVID-19 унес жизни 2 миллионов человек, - генсек ООН
Антониу Гутерреш
Фото: facebook/Ant?nio Guterres

Количество летальных случаев среди инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире превысило отметку в 2 млн человек.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в видеообращении, опубликованном в пятницу в Twitter.

"Наш мир достиг драматической отметки: пандемия COVID-19 унесла жизни двух миллионов человек", - заявил Гутерриш.

На смертоносность пандемии негативно повлияло "отсутствие глобального скоординированного реагирования" на распространение коронавируса, считает Гутерриш. Он пояснил, что на сегодняшний день вакцины быстрее получают страны с большим уровнем дохода.

"В память о двух миллионах душах мир должен действовать с гораздо большей сплоченностью. Сейчас самое время", - отметил генсек ООН.

Our world has reached a heart-wrenching milestone: #COVID19 has now claimed two million lives.

Sadly, the impact of the pandemic has been made worse by the absence of global coordination.

In the memory of those two million souls, the world must act with far greater solidarity. pic.twitter.com/wFGZpiLmIj

— Ant?nio Guterres (@antonioguterres) January 15, 2021

По данным статистического сайта Worldometer, всего в мире обнаружили более 93,8 млн случаев COVID-19.

Отметку в 1 млн умерших от коронавируса мир пересек конце сентября 2020 года.

Напомним, 15 января Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации выступил против введения требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках.

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