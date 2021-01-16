Вакцинация от коронавируса: в Украине привитым гражданам будут выдавать паспорта

Все украинцы, получившие прививки от коронавируса, будут получать паспорта вакцинации, как и граждане Евросоюза. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов.

В Украине введут паспорта вакцинации от коронавируса, - Степанов

"Все, что вы говорите о паспортах, обо всех остальных документах, которые будут получать граждане Европейского Союза, так же их будут получать граждане Украины", - заявил глава Минздрава.

Степанов надеется, что массовая вакцинация от коронавируса стартует в Украине уже в феврале. Якобы первые 100 тысяч доз вакцины Украине пообещали в рамках инициативы COVAX. Об этом ранее говорил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, 6 января в Украину пришло письмо из Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, в котором содержался вопрос, может ли наша страна подтвердить возможность принять мРНК-вакцину. Это препарат, который изготавливается на основе рибонуклеиновой кислоты. Он требует особых условий хранения: при температуре от – 20 до – 80 градусов Цельсия. Уже 8 числа Украина дала утвердительный ответ.

В Украине введут паспорта вакцинации от коронавируса, - Степанов

И хотя в письме не был назван препарат, однако Ляшко считает, что это немецко-американская вакцина от коронавируса разработки компании Pfizer/BioNTech, ибо именно она – единственная разрешенная вакцина мРНК.

Таким образом, уже в феврале, Украина намерена приступить к вакцинации от коронавируса. Первыми должны привить медиков, военных на передовой и пожилых людей.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине нет государственных мощностей для хранения вакцины от коронавируса, которая требует сверхнизких температур. Поэтому будут использовать мощности частных фирм.


Марченко Любов, Тудей

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