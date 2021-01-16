В Житомире участники акции против повышения тарифов ворвались в облсовет

Это уже третий "тарифный протест" в Житомире с начала года.

В Житомире 15 января состоялась уже третья акция протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги. Люди в течение нескольких часов пикетировали компании "Житомиргаз" и "Житомироблэнерго".

Фото: Суспiльне Житомир

Фото: Суспiльне Житомир

Как сообщает Суспільне, в 12:40 около трехсот протестующих, намеревавшихся пообщаться с руководством области, ворвались в облсовет.

Впоследствии протестующие пришли под горсовет и по приглашению городских властей Житомира перешли в сессионный зал горсовета для дальнейшего обсуждения ситуации.

Фото: Суспiльне Житомир

Фото: Суспiльне Житомир

Фото: Суспiльне Житомир

Фото: Суспiльне Житомир

Фото: Суспiльне Житомир

Фото: Суспiльне Житомир

Фото: Суспiльне Житомир

Фото: Суспiльне Житомир

Отмечается, что в первый раз жители Житомирщины вышли на протест против повышения тарифов 10 января. Руководители городов, где проходили "тарифные" протесты, писали обращения к властям с просьбой пересмотреть тарифы. 13 января протестующие перекрывали дорогу в районе житомирской школы №10.

Фото: Суспiльне Житомир

Фото: Суспiльне Житомир

Киеве

Как сообщаелось, сегодня против повышения цен на газ протестовали в, Одессе, Черкассах, Полтаве. В нескольких областях люди перекрывали трассы.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль просил АМКУ и СБУ разобраться с причинами "газовых" протестов. По его мнению, протесты происходят не только из-за повышения цены на газ и тарифов на его распределение, но и "с целью политических манипуляций".

На фоне протестов власть провела несколько совещаний о возможностях снижения тарифов. Результатом стало предложение ввести фиксированную стоимость в 6,99 грн за кубометр газа до конца карантина или отопительного сезона (31 марта). Также эта цена действует для продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" предприятиям ТКЭ. Соответствующее изменение предлагается внести в постановление о введении ПСО от 19.10.2017 №867.

Кроме того, премьер-министр заявил, что правительство разработает годовой газовый продукт, когда цена на газ для потребителей будет фиксироваться на год. Это защитит граждан от непредсказуемого роста цены.