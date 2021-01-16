Ляшко назвал условие введения повторного локдауна

"Может появиться неизвестная переменная, которую мы не могли учесть в наших прогнозах".

В Украине не будут вводить еще один локдаун при условии сохранения нынешней ситуации с коронавирусом. Карантин снова ужесточат, только если появится не учтенная в прогнозах "неизвестная переменная".

Об этом в интервью LB.ua сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Конечно, может появиться неизвестная переменная, которую мы не могли учесть в наших прогнозах. Например британская мутация. С ней справимся. Я имею в виду, что она может появиться в другой ипостаси - мутация, которая изменит что-то в циркуляции вируса , в агрессивности, в трансмиссивности. Все предусмотреть невозможно, когда вирус циркулирует первый год", - сказал он.

Ляшко объяснил, почему локдаун не ввели в декабре, когда ситуация с коронавирусом была сложнее, чем сейчас.

"Когда премьер выступал в Верховной Раде, он сказал проводить переговоры с бизнесом. Все, кто приходил из бизнеса, говорили, что для них декабрь - это месяц, в котором они получают 30-40% годового дохода. Если закрыть все в декабре, не весь бизнес пережил бы это. Надо было найти баланс, как вычухаться из нашей ситуации, чтобы и жизнь спасти, и экономика продолжила функционировать", - отметил заместитель главы Минздрава.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что Кабмин не будет продлевать локдаун после 24 января. С 25-го Украина перейдет, вероятно, в оранжевую зону, которая действовала до введения усиленного карантина.

Шмыгаль также сообщил, что рост заболеваемости, фиксируемый в последние дни, скорее всего, продолжится. Однако система здравоохранения Украины готова к такой нагрузке.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов выступил за продление локдауна в Украине после 24 января. Затем он уточнил, что выступает за адаптивный карантин с 25 января.