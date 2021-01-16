Минрегион установил минимальные требования к энергоэффективности зданий

Министерство развития территорий и общин разработало обязательные требования к энергоэффективности для новостроек, реконструированных и капитально отремонтированных зданий. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Там отмечают, что на 1 января 2021 года в Украине около 6000 зданий получили энергетические сертификаты. Из них почти 44% имеют низкий класс энергоэффективности «G», а самый высокий класс «А» - 1,4%. Такой уровень энергоэффективности не отвечает движению Украины в направлении уменьшения потребления энергоресурсов жилыми домами и повышения комфорта проживания людей.

Поэтому Министерство развития общин и территорий разработало два приказа касательно минимальной энергоэффективности зданий и методики ее расчета, которые уже вступили в силу.

«Установление минимальных норм энергоэффективности зданий будет иметь экономический эффект не только для государства, поскольку позволит эффективно использовать энергоресурсы, но и для владельцев жилья и помещений, которые смогут экономить на коммунальных платежах», - отмечает Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Минимальные требования к энергетической эффективности установлены в Украине впервые. Они позволят проводить термомодернизацию здания поэтапно, что позволит ее владельцам более эффективно спланировать бюджет и дальнейшие работы, чтобы получить класс энергоэффективности объекта не ниже «С».

На примере наиболее распространенных в стране видов зданий ученые по заказу Минрегиона, рассчитали оптимальные и экономически обоснованные требования к энергоэффективности зданий, которые распределены по видам строительных работ. В частности, минимальные требования устанавливаются для нового строительства, реконструкции или капитального ремонта зданий в целом или их отдельных элементов (крыши, внешних стен, инженерных систем).

Исключениями, к которым не применяются минимальные требования к энергоэффективности, являются ряд объектов, в частности, индивидуальные жилые дома, исторические здания, здания промышленного, сельскохозяйственного назначения, объекты транспорта, энергетики и обороны, а также выполнение строительных работ по восстановлению отдельных конструкций зданий и сооружений, с целью ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (аварий) и восстановления функционирования объектов, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения.

Также Минрегион внес изменения в Методику определения энергетической эффективности зданий, которую используют в своей работе проектировщики при проектировании объектов и энергоаудиторы при сертификации.

Приказы Минрегиона зарегистрированы Минюстом и опубликованы в Официальном вестнике Украины.