Названа дата проведения съезда судей Украины, на котором должны назначить судью КСУ

Очередной съезд судей Украины, который должен назначить судью Конституционного суда Украины, четырех членов Высшего совета правосудия и избрать новый состав Совета судей Украины, состоится в марте.

Об этом свидетельствует сообщение Совета судей Украины, опубликованное в "Голосе Украины" 15 января, передает Интерфакс-Украина.

"18-й съезд судей Украины в соответствии с решением Совета судей Украины от 24 декабря 2020 года №71 состоится 9-11 марта 2021 года в помещении Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины по адресу: г. Киев , аллея Небесной Сотни, 1", - говорится в объявлении.

На обсуждение также вынесут отчет Совета судей Украины о выполнении задач органов судейского самоуправления по обеспечению независимости судей и судов, состояние организационного и финансового обеспечения деятельности судов.

Кроме того, в повестке дня - информация главы Государственной судебной администрации Украины о деятельности этой структуры, в частности об организационном, финансовом и материально-техническом обеспечении деятельности органов судебной власти.

Напомним, очередной съезд судей был запланирован на начало апреля 2020 года. Его проведение отложили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и введенным в Украине карантином.

Впоследствии проведение съезда было перенесено на конец февраля 2021-го.

Согласно Конституции, съезд судей Украины назначает 6 судей КСУ из 18. Сейчас одно из мест в КСУ по этой квоте остается вакантным.