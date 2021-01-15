Байдену советуют снять санкции с Северного потока-2

Эксперт по внешней политике Николас Бернс, который консультировал Джо Байдена в ходе предвыборной кампании в США , посоветовал ему в случае избрания президентом временно приостановить действие санкций в отношении "Северного потока 2", пишет Handelsblatt.



"Европейцам следует приостановить строительство, а американцам - остановить санкции", - сказал изданию сам Н.Бернс.



Он считает, что дало бы новой администрации США "возможность доверительно и прагматично поговорить с немецким правительством и другими задействованными странами".



Президент США Дональд Трамп не раз высказывался против строительства и запуска "Северного потока 2", объясняя, что это усилит зависимость Европы от роSSийского газа.



Против проекта уже действует пакет санкций. Кроме того, дополнительные санкции были включены в одобренный Конгрессом проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год.



В декабре прошлого года в Германии заявили, что "Северный поток 2" достроят, несмотря на санкции. В расписании строительства говорится, что во второй половине января начнутся работы по прокладке труб в датских водах. Как ожидается, они будут завершены в середине последней недели мая. Затем работы начнутся в Германии.



