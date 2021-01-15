Кабмин не будет продлевать локдаун после 24 января, - Шмыгаль

"С 25-го мы перейдем, вероятно, в оранжевую зону, которая действовала до введения этих правил».

Кабмин не будет продлевать локдаун после 24 января, - Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров не будет продлевать локдаун после 24 января.

Об этом сообщил в интервью "Украина-24" премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Этот карантин, который сегодня проходит в Украине, завершится 24 числа. С 25-го мы перейдем, вероятно, в оранжевую зону, которая действовала до введения этих правил", - пояснил он.

Шмыгаль также сообщил, что рост заболеваемости, фиксируемый в последние дни, скорее всего, продолжится.

"Но медицинская система готова. На сегодня более 53 тысяч коек в больницах обеспечены кислородом. Общее количество - 63 тысячи коек, отведенных под ковидных больных. Занята на сегодняшнее утро 21 тысяча коек", - отметил премьер.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов выступил за продолжение локдауна в Украине после 24 января.

В Украине с полуночи 8 января до 00:00 25 января введен усиленный карантин. Локдаун предусматривает закрытие всех учебных заведений, кроме дошкольных и специальных.

Январский усиленный карантин подобен введенному в начале пандемии в марте, но имеет некоторые смягчения. В частности, будет работать общественный транспорт, границы остаются открытыми, салоны красоты и парикмахерские смогут работать по предварительной записи. Кафе, бары, рестораны будут работать только на доставку заказов или на вынос. Запрещен прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости в супермаркетах, аптеках, зоомагазинах.

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