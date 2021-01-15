ВАКС оставил без удовлетворения три заявления об отводе следственного судьи по делу ОАСК

Постановления вступают в законную силу с момента их оглашения и обжалованию не подлежат.

Следственные судьи Высшего антикоррупционного суда рассмотрели три заявления, поданых подозреваемым и защитниками по отводу следственного судьи ВАКС, который рассматривает ходатайство о продлении срока предварительного расследования по делу Окружного административного суда Киева .

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Указанные заявления следственные судьи оставили без удовлетворения. Постановления вступают в законную силу с момента их провозглашения и обжалованию не подлежат.

Объявление полных текстов решений состоится 18 января 2021 года в 13:00, 13:30 и 19 января 2021 года в 09:00.

Ранее следственный судья ВАКС из-за несоблюдения требований действующего законодательства вернул ходатайство детектива НАБУ о продлении срока досудебного расследования по делу ОАСК.

Напомним, 13 января ВАКС отказался дополнительно продлить срок досудебного расследования по делу о создании преступной организации и захвате власти судьями ОАСК, в частности его главой Павлом Вовком.

6 января судья ВАКС Андрей Бицюк вернул детективам НАБУ ходатайство о продлении сроков расследования по делу о создании преступной организации и захват власти судьями ОАСК. Бицюк ранее также отказал в применении принудительного привода главы ОАСК Павла Вовка на заседание по избранию ему меры пресечения. Вовк не приходит в суд уже более трех месяцев.

17 июля главе ОАСК, его заместителю, пяти судьям ОАСК, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. На этих записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче поддельных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.