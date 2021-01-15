ВАКС оставил без удовлетворения три заявления об отводе следственного судьи по делу ОАСК

Постановления вступают в законную силу с момента их оглашения и обжалованию не подлежат.

ВАКС оставил без удовлетворения три заявления об отводе следственного судьи по делу ОАСК
Фото: Lb.ua

Следственные судьи Высшего антикоррупционного суда рассмотрели три заявления, поданых подозреваемым и защитниками по отводу следственного судьи ВАКС, который рассматривает ходатайство о продлении срока предварительного расследования по делу Окружного административного суда Киева.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Указанные заявления следственные судьи оставили без удовлетворения. Постановления вступают в законную силу с момента их провозглашения и обжалованию не подлежат.

Объявление полных текстов решений состоится 18 января 2021 года в 13:00, 13:30 и 19 января 2021 года в 09:00.

Ранее следственный судья ВАКС из-за несоблюдения требований действующего законодательства вернул ходатайство детектива НАБУ о продлении срока досудебного расследования по делу ОАСК.

Напомним, 13 января ВАКС отказался дополнительно продлить срок досудебного расследования по делу о создании преступной организации и захвате власти судьями ОАСК, в частности его главой Павлом Вовком.

6 января судья ВАКС Андрей Бицюк вернул детективам НАБУ ходатайство о продлении сроков расследования по делу о создании преступной организации и захват власти судьями ОАСК. Бицюк ранее также отказал в применении принудительного привода главы ОАСК Павла Вовка на заседание по избранию ему меры пресечения. Вовк не приходит в суд уже более трех месяцев.

17 июля главе ОАСК, его заместителю, пяти судьям ОАСК, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. На этих записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче поддельных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

После скандала петиция на сайте Офиса президента о ликвидации ОАСК набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. В ответе на петицию президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что инициирует консультации с Высшим советом правосудия в отношении решения вопроса Окружного административного суда города Киева.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Степанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитатьСтепанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитать
В Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспортаВ Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспорта
Кулеба назвал неуместными "менторские нотки" в высказываниях Лукашенко о ЗеленскомКулеба назвал неуместными "менторские нотки" в высказываниях Лукашенко о Зеленском
В ЕС начали получать первые дозы вакцины ModernaВ ЕС начали получать первые дозы вакцины Moderna
В Украину вернулись четверо моряков, которые более 4 лет были в заключении в ЛивииВ Украину вернулись четверо моряков, которые более 4 лет были в заключении в Ливии
Блок рекламы


Похожие новости
ВАКС арестовал подозреваемого по "газовому делу Онищенко" СвиченкоВАКС арестовал подозреваемого по "газовому делу Онищенко" Свиченко
Глава ВАКС посещала институт Кивалова, где в тот день проводили вечеринку с Вовком и ТупицкимГлава ВАКС посещала институт Кивалова, где в тот день проводили вечеринку с Вовком и Тупицким
Садовый поставил под сомнение этичность покупки для Львова автобусов у МАЗаСадовый поставил под сомнение этичность покупки для Львова автобусов у МАЗа
ВАКС отменил арест мобильного телефона экс-директора аэропорта "Борисполь" ДыхнеВАКС отменил арест мобильного телефона экс-директора аэропорта "Борисполь" Дыхне
Антикорсуд объяснил, почему в деле Вовка и судей ОАСК не продлили срок расследованияАнтикорсуд объяснил, почему в деле Вовка и судей ОАСК не продлили срок расследования
Судья Вовк вновь не явился на заседание ВАКС по избранию ему меры пресеченияСудья Вовк вновь не явился на заседание ВАКС по избранию ему меры пресечения
ОАСК открыл производство по делу о результатах конкурса на должность главы Центра общественного здоровьяОАСК открыл производство по делу о результатах конкурса на должность главы Центра общественного здоровья
РоSSийский суд приговорил трех крымских татар по делу "Хизб ут-Тахрир" к колонии строгого режимаРоSSийский суд приговорил трех крымских татар по делу "Хизб ут-Тахрир" к колонии строгого режима
ОАСК решил убрать из списка люстрированных главу милицейского следствия времен МайданаОАСК решил убрать из списка люстрированных главу милицейского следствия времен Майдана
Посол Великобритании опровергла заявления роSSийских СМИ об ослаблении "крымских" санкцийПосол Великобритании опровергла заявления роSSийских СМИ об ослаблении "крымских" санкций
Последние новости
Подгружаем последние новости