В Боснии заявили, что отдадут Украине подаренную Лаврову икону, если Киев докажет ее поиск

Додик заявил, что Интерпол не располагает информацией о розыске иконы, вывезенной, вероятно, из Луганска.

Глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик назвал условие возвращения в Украину 300-летней иконы, подаренной роSSийскому министру иностранных дел Сергею Лаврову.

По его словам, икону Святого Николая отдадут, если Киев докажет, что искал ее раньше, пишет Radio Slobodna Evropa.

"Есть заявление Агентства по координации полицейских органов БиГ, отвечающего за сотрудничество с Интерполом, которое гласит, что Интерпол не располагает информацией о розыске иконы", - заявил он.

Додик добавил, что не получил от Украины ответа относительно того, искали ли эту икону до ситуации с Лавровым. Он заверил, что передаст ее, если Украина докажет факт розыска до встречи с Лавровым.

Напомним, что 14 декабря Додик подарил Лаврову 300-летнюю икону, которую, вероятно, вывезли из Луганска. Как писали местные СМИ , в подтверждение подлинности иконы показали официальную печать на обороте. На ней указано, что картина была собственностью Украинской ССР. В Министерстве культуры и информполитики Украины сообщили, что печать на иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины. Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине 16 декабря направило официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Боснию и Герцеговину.

18 декабря прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело по факту передачи украинской иконы Лаврову.

25 декабря подаренную роSSийскому министру иностранных дел Сергею Лаврову икону с украинской печатью вернули на территорию Боснии и Герцеговины.

По данным СМИ , украинскую икону вывезли из Донбасса через РоSSию и Сербию.

Ранее Офис главы президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика сообщил посольству Украины в Боснии и Герцеговине о том, что икона Святого Николая, которую политик подарил главе МИД РоSSии Сергею Лаврову, якобы "находилась во владении семьи из Республики Сербской" и является "семейной иконой ".

В МИД Украины отметили, что никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было. Таким образом, вопрос об истинных обстоятельствах попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и пути его вступления в собственность остается открытым.

5 января Додик заявил, что вернет украденную в Луганске икону тем, от кого ее получил.

6 января глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что "господин Додик продолжает врать, превосходя своих старших друзей". Украина в дальнейшем требует возвращения похищенной в Луганске иконы.

Стоимость 300-летней позолоченной иконы из Луганска может составить 12,5 млн евро.