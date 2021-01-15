Разумков рассказал, почему депутатов не штрафуют за отсутствие масок

"Мы не можем накладывать штрафы самостоятельно, а полиция в зал парламента заходить не имеет права".

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, почему депутатов не штрафуют за отсутствие масок во время заседаний парламента.

Об этом он рассказал в интервью "Фокусу".

"Есть неприятные примеры, которые я вижу с трибуны ВР: кто-то ходит в "дырявых" масках, кто-то вообще без маски. Было много дискуссий в зале о введении штрафов, но мы не можем накладывать их самостоятельно, а полиция в зал ВР заходить не имеет права", - отметил Разумков.

Он также сообщил, что в настоящее время никого из депутатов за отсутствие маски не оштрафовали, "хотя это было бы неплохо и правильно".

На вопрос журналиста, почему он самостоятельно не обращается в правоохранительные органы, чтобы те наказывали депутатов за несоблюдение масочного режима, Разумков отметил, что это - не его зона ответственности как головы Рады.

"Благодаря онлайн-трансляции правоохранительные органы сами видят, что происходит в стенах парламента", - сказал он.

Напомним, 14 января вступил в силу закон, предусматривающий штрафы за обслуживание клиентов без масок.

В ноябре прошлого года Верховная Рада ужесточила ответственность за отсутствие масок во время карантина в общественных помещениях и транспорте. Закон позволяет штрафовать тех людей, которые пренебрегают карантинными нормами и не надевают средства индивидуальной защиты. Штраф составляет 170-255 гривен.