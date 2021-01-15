В Таиланде протестующие подрались с полицией на акции в поддержку студента

Парень фигурировал в деле об оскорблении величества, что карается сроком от трех до 15 лет.

В Таиланде группа митингующих столкнулась с полицией на акции в поддержку студента, который фигурирует в деле о порче портрета короля Маха Вадчхиралонгкорна. "Оскорбление величества" в Таиланде предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Протестующие собрались под полицейским участком, где, как они думали, будут выдвигать обвинения активисту Чаяпону Донатаю. В результате произошла стычка между десятками митингующих и дюжиной правоохранителей, пишет Reuters.

Полицейские отметили, что не собирались выдвигать обвинения Донатаю, эту информацию подтвердил и адвокат активиста.

"Ему не предъявляли никаких обвинений и не арестовывали", - сообщил начальник полицейского участка Клонг Луанг Сетханат Тимват.

Адвокат активиста сказал, что его имя фигурировало в ордере на обыск, который использовали для задержания другого активиста, обвиняемого в порче портрета короля. Но самого Донатая, по словам защитника, в тот день не было в Бангкоке, где произошел инцидент.

Фото: Saksith Saiyasombut/twitter Лидеры протеста привели на акцию двух козлов.

Демонстранты привели коз к полицейскому участку как символ "козла отпущения". Которым, по их мнению, пытаются сделать Чайяпона.

Митинги молодежи против поддерживаемого военными правительства затихли в конце года, но студенты обещали продолжить акции.

Напомним, что Таиланд наказывает за оскорбление монарха лишением свободы сроком от трех до 15 лет. Закон действует с позапрошлого века, затем норму также вписали в конституцию.

За 1900-2005 годы только несколько дел по таким обвинениям дошли до суда, но с 2006 по 2011 таких дел было уже несколько сотен.