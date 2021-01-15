Офис генпрокурора со второй попытки открыл производство относительно "кнопкодавства" нардепа Иванчука

Производство открыл заместитель Венедиктовой, исполнявший ее обязанности. Сама генпрокурор в открытии отказала еще в декабре.

Офис генерального прокурора все же открыл производство относительно неперсонального голосования народного депутата от группы "Доверие" Андрея Иванчука, которое было зафиксировано в ноябре.

Об этом сообщает движение ЧЕСНО, получившее письмо от Офиса генпрокурора. Заместитель Ирины Венедиктовой Роман Говда внес сведения в реестр досудебных расследований, делом будет заниматься ГБР.

"После выявления факта кнопкодавства Иванчука Движение ЧЕСНО обратилось в Офис генпрокурора с заявлением о совершении народным депутатом уголовного преступления. Однако генпрокурор Ирина Венедиктова отказала в открытии уголовного производства: заявила, что оснований для его открытия нет, поскольку Движением ЧЕСНО якобы не были соблюдены требования Регламента ВРУ "относительно порядка направления заявления", - говорится в сообщении.

Движение подало жалобу на это решение в суд и направило в Офис генпрокурора второе заявление о совершении Иванчуком правонарушения.

"По результатам рассмотрения этого заявления первый заместитель генпрокурора Роман Говда, исполнявший на тот момент обязанности генпрокурора, 4 января 2021 года внес соответствующие сведения в ЕРДР, то есть начал уголовное производство", - добавили в сообщении.

Напомним, что в ноябре народного депутата из группы "Доверие", мажоритарщика из Ивано-Франковской Андрея Иванчука уличили в неличном голосовании в Верховной Раде.

Андрей Иванчук "кнопкодавил" на пленарном заседании Верховной Рады 5 ноября во время голосования о принятии за основу законопроекта №4100 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

В декабре Венедиктова отказала в открытии производства. Она заявила, что регламент парламента устанавливает механизм информирования о "кнопкодавстве". Аккредитованный при Раде журналист имеет право подать заявление в Аппарат Верховной Рады в случае выявления неперсонального голосования и предоставить фото или видео для подтверждения.

Это заявление с протоколом, стенограммой заседания и видео подается спикеру Рады для направления в Государственное бюро расследований.