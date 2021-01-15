Зять Медведчука возглавил крупнейшую электросетевую компанию РоSSии

Андрей Рюмин - муж дочери главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - назначен и.о. гендиректора ОАО "Россети", крупнейшей электросетевой компании РоSSии.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление компании.

Рюмину 40 лет. До этого он работал в "Объединенной энергетической компании" (сначала стал заместителем гендиректора с 2011 года, а в 2013 году - главой), позже занимался предпринимательской деятельностью в период с 2014-го до 2016 года, в 2018 году стал гендиректором "Россети Ленэнерго".

ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания РоSSии, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании.

Напомним, в январе прошлого года самолет Виктора Медведчука летал в Оман, где тогда находился президент Владимир Зеленский. По словам Медведчука, на борту самолета находились, кроме его дочери, ее муж Андрей Рюмин и трое их детей.