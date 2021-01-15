Закупать вакцины от коронавируса для Украины будет международная организация, а не государственное предприятие

"Медзакупки" отстранили от этого процесса.

Закупать вакцины от коронавируса для Украины будет международная организация, а не государственное предприятие
Фото: uk.reuters.com

Закупкой вакцин от коронавируса для Украины будет заниматься международная органазация Crown Agent, а не государственное предприятие "Медзакупки", которое было уполномочено на это ранее.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Она будет заниматься, в частности, заключением контрактов согласно проведенным предварительно переговорам государства, также будет обеспечивать логистическое сопровождение грузов", - добавил он.

Эта международная организация происходит из Великобритании, занимается закупкой вакцин для разных стран. Украина сотрудничает с ней с 2015 года.

Степанов заявил, что "Медзакупки" больше не будут заниматься вакцинами от коронавируса, потому что "результаты 2020 года показали, что работа ГП крайне неэффективна с точки зрения организации процесса руководством компании". По словам Степанова, в прошлом году не закупили 20% необходимых лекарств, в том числе и от онкологии.

"Позиция и непрофессиональное поведение ГП "Медзакупки" вызвали дополнительные вопросы у наших контрагентов, в том числе и нелепые заявления руководства компании", - заявил Степанов.

Напомним, что определенный конфликт между Минздравом и главой ГП "Медицинские закупки" Арсеном Жумадиловым обострился на фоне закупки вакцины от коронавируса.

Жумадилов заявил, что министр здравоохранения Максим Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины, превысив полномочия. Это препарат китайской компании Sinovac.

По словам Жумадилова, Минздрав не соблюдал принципа разделения функций политического органа и закупочного агентства во избежание злоупотребления полномочиями, заявили в госпредприятии.

Также он сказал, что министр здравоохранения Максим Степанов затягивает согласование закупки вакцины от COVID-19 у второго производителя. Он отметил, что один из производителей намерен отказаться от дальнейших переговоров с Украиной, если решение о заказе не будет принято.

Степанов назвал сообщения Жумадилова "литературным творчеством" и сказал, что тот дискредитирует Украину. Также он заявил, что работа "Медзакупок" в прошлом году не была эффективной.

Как стало известно из ответа "Медзакупок" на запрос депутата "Голоса" Александры Устиновой, Украина вела переговоры с крупнейшим мировым производителем вакцин Serum Institute of India по закупке кандидата в вакцины от коронавируса NVX-CoV2373. Этот кандидат в вакцины производится в Индии, но был разработан американской компанией Novavax и сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний в США, Великобритании и Мексике. Именно эта компания, по информации Устиновой, намеревалась отказаться от сотрудничества с Украиной уже после того, как сделала коммерческое предложение о закупке вакцины.

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