Оккупанты шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе

Один украинский защитник получил легкое осколочное ранение около Гнутово.

Оккупанты шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе
Фото: Макс Левін

За прошедшие сутки, 14 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Все - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, рядом с населенным пунктом Гнутово вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Вследствие обстрелов один украинский защитник получил легкое осколочное ранение. Бойца доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медпомощь.

В пригороде Марьинки и вблизи Водяного, что на Приазовье, боевики вели огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, а около Марьинки - еще и из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Талаковка противник также применил гранатометы различных систем.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск наши воины открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 15 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 14 января в зоне ООС провели учения противотанковые мотопехотные бригады. Военные отработали свои действия во время возможного прорыва вражеских танков и БМП.

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