РоSSия планирует достроить первую ветку "Северного потока-2" в июне - Bloomberg
Работы в водах Дании начнутся во второй половине января.
РоSSия планирует завершить капитальное строительство первой из двух ниток газопровода "Северный поток-2" в первой половине 2021 года, несмотря на санкции США.
Об этом сообщает Bloomberg.
Секция трубы может быть построена уже в июне. Об этом свидетельствуют данные графика, с которым удалось ознакомиться Bloomberg. Достоверность документа подтвердили люди, знакомые с процессом.
Строительство газопровода длиной 1230 километров, по которому роSSийский природный газ будет поставляться в Германию, было остановлено из-за санкций США в декабре 2019 года. На тот момент недостроенным оставался участок длиной 160 километров.
Строительство 2,6-километрового участка в водах Германии было завершено в декабре на фоне рисков усиления ограничений США. Работы в водах Дании начнутся во второй половине января, свидетельствуют данные графика.
Напомним, власти федеральной земли Германии Мекленбург-Передняя Померания поддержали создание фонда, который должен способствовать обходу санкций против роSSийско-германского газопровода "Северный поток-2".