РоSSия планирует достроить первую ветку "Северного потока-2" в июне - Bloomberg

Работы в водах Дании начнутся во второй половине января.

РоSSия планирует достроить первую ветку "Северного потока-2" в июне - Bloomberg
Фото: pikabu.ru

РоSSия планирует завершить капитальное строительство первой из двух ниток газопровода "Северный поток-2" в первой половине 2021 года, несмотря на санкции США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Секция трубы может быть построена уже в июне. Об этом свидетельствуют данные графика, с которым удалось ознакомиться Bloomberg. Достоверность документа подтвердили люди, знакомые с процессом.

Строительство газопровода длиной 1230 километров, по которому роSSийский природный газ будет поставляться в Германию, было остановлено из-за санкций США в декабре 2019 года. На тот момент недостроенным оставался участок длиной 160 километров.

Строительство 2,6-километрового участка в водах Германии было завершено в декабре на фоне рисков усиления ограничений США. Работы в водах Дании начнутся во второй половине января, свидетельствуют данные графика.

Напомним, власти федеральной земли Германии Мекленбург-Передняя Померания поддержали создание фонда, который должен способствовать обходу санкций против роSSийско-германского газопровода "Северный поток-2".

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