США усиливают контроль над поставками информационных технологий из-за угрозы со стороны РоSSии и Китая

Постановление вступает в силу в течение 60 дней с момента его публикации.

Министерство торговли США усиливает контроль над каналами поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг в связи с угрозами со стороны таких "иностранных соперников", как РоSSия и Китай .

Об этом говорится в обнародованном в четверг пресс-релизе ведомства.

Также среди враждебных США сил Минторг назвал Иран , КНДР , Кубу и "режим президента Венесуэлы" Николаса Мадуро.

Новые меры контроля, в том числе, запрещают гражданам США поддерживать определенные иностранные службы военной разведки, например, путем посредничества при продаже предметов иностранного происхождения или оказания услуг по техническому обслуживанию, ремонту или капитальнму ремонту.

"Эти новые жесткие меры контроля не позволят Управлению разведки Китая и ГРУ РоSSии использовать американские технологии и услуги для поддержки шпионажа, сбора разведывательных данных и операций, а также другой деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности США ", - добавил Росс.

Постановление вступает в силу в течение 60 дней с момента его публикации.

Напомним, Соединенные Штаты объявили о введении санкций относительно некоторых китайских государственных предприятий, их руководителей и топ-военных.