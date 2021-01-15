В США задержали мужчину, который штурмовал Капитолий с флагом Конфедерации

Фото: nytimes.com

В Соединенных Штатах задержали сторонника президента Трампа, который участвовал в штурме здания Капитолия на прошлой неделе с флагом Конфедерации.

Об этом The New York Times сообщили двое сотрудников правоохранительных органов.

В воскресенье местное представительство ФБР в Вашингтоне разместило твит, в котором попросило граждан предоставить любую информацию о человеке, который несет флаг Конфедерации во время штурма Капитолия. В четверг правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался житель города Делавэр по имени Кевин Cифрид.

Правоохранительные органы отсматривали тысячи фотографий и видео, чтобы найти тех, кто на прошлой неделе штурмовал здание Капитолия. К настоящему времени осуществлены десятки арестов. В федеральной прокуратуре США ожидают сотни арестов в связи с событиями в Вашингтоне 6 января.