Предложение Кабмина снизить цену на газ до 6,99 грн "вызвало проблемы в коммуникации с МВФ", - источники

Это уже "вызвало проблемы в коммуникации с МВФ", но они продолжают работать.

Предложение Кабмина снизить цену на газ до 6,99 грн "вызвало проблемы в коммуникации с МВФ", - источники
Фото: vesti-ukr.com

Кабинет министров планирует снизить цену на газ для населения до 6,99 грн за кубометр. Об этом LB.ua сообщили источники из фракции "Слуга народа" со второй онлайн-встречи с членами правительства по снижению цены на газ, которая началась сегодня в 17:50.

В онлайн-совещании без прессы, кроме депутатов, приняли также участие: премьер-министр Денис Шмыгаль, в.о министра энергетики Юрий Витренко, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, глава Антимонопольного комитета Ольга Пищанская и глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Первым на конференции докладывал и.о. минэнергетики. По словам источников, он озвучил план правительства по снижению цены на газ для населения.

"Решение готовится просто. Это ограничение цены на газ по 6,99 грн (за кубометр) уже с февраля ... Это увеличение существенное, на треть, даже ниже 7,22 - цены «Нафтогаза». Решение будет действовать до конца отопительного сезона", - пересказал слова Витренко один из депутатов "Слуги народа".

Премьер Шмыгаль поблагодарил депутатов за совместную работу и совещания в последние дни, которые продолжались "иногда по 5 часов".

Глава правительства отметил, что планы по снижению цены на газ вызвали "удивление и неожиданность в МВФ".

"К сожалению, это повлекло проблемы в коммуникации с МВФ ... Но они продолжают работать. Кабмин считает, что это рыночный механизм (государственное регулирование цен на газ, - ред.). Но мы должны защитить государство и народ. Мы будем и дальше действовать в русле рынка. Правительство от этого не отказывается", - отметил еще один депутат, который принимал участие в совещании.

Напомним, вчера, 13 января, в Верховной Раде состоялось закрытое совещание по тарифам с участием руководства правительства и НАК "Нафтогаз".

Ранее LB.ua удалось получить доработанную копию проекта постановления Кабмина, которая и была предметом обсуждения на совещании премьера с представителями Минэнерго, "Нафтогаза" и Офиса президента 11 января. Исходя из документа, планируется установить с 1 февраля сроком на 1 год цену по формуле - цена газа на немецком хабе NCG минус стоимость его транспортировки до западной границы Украины.

Позже стало известно, что Кабинет министров предлагает ввести государственное регулирование цены на газ для всех бытовых потребителей до конца карантина или до завершения отопительного сезона.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что в МВФ обеспокоены "ручным управлением" ценами на газ для населения в Украине.

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