США расширили санкции в отношении Китая

Под санкции попали китайские военные, государственные компании, причастные к экспансии страны в Южно-Китайском море, и их руководители.

США расширили санкции в отношении Китая
Фото: investigator.org.ua

Соединенные Штаты объявили о введении санкций в отношении некоторых китайских государственных предприятий, их руководителей и ТОП-военных.

Об этом сообщает Reuters.

США вводят визовые ограничения для граждан Китая, в частности руководителей государственных предприятий и чиновников Коммунистической партии Китая и флота.

Санкции были направлены против тех, кто "ответственен или участвовал в широкомасштабном строительстве или милитаризации спорных форпостов в Южно-Китайском море, либо (в применении) Китаем принуждения против заявителей Юго-Восточной Азии, чтобы заблокировать их доступ к оффшорным ресурсам в Южно-Китайском море".

Под санкции также попали ряд компаний, в частности нефтяной гигант CNOOC. Министерство торговли США обвинило компанию в недопущении морских исследований и добычи нефти и газа в Южно-Китайском море и угрозах "с целью повышения политического риска для заинтересованных иностранных партнеров, включая Вьетнам".

В ведомстве также заявили, что добавляют китайскую авиационную фирму Skyrizon в список военных конечных пользователей из-за ее способности разрабатывать военную продукцию.

В список также попали еще девять китайских фирм, включая производителя самолетов Comac и производителя мобильных телефонов Xiaomi, говорится в документе, текстом которого располагает Reuters.

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