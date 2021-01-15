Советник Зеленского: январский карантин не повлияет на курс валют, более того - есть основания для укрепления гривни

Эксперты ожидают, что курс гривни в текущем году будет колебаться в пределах 27-29,5 грн за доллар.

Советник Зеленского: январский карантин не повлияет на курс валют, более того - есть основания для укрепления гривни
Олег Устенко
Фото: Макс Требухов

Усиление карантинных мер, введенное в Украине с 8 до 24 января, существенно не повлияет на курс гривни к доллару, ведь многие предприятия продолжают работать, а конъюнктура на внешних рынках способствует притоку валюты в страну.

Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по экономике Олег Устенко.

"Ограничительные меры в основном касаются деятельности в сфере услуг, но промышленные и аграрные предприятия продолжают работать. Также работает банковская система. Поэтому карантин не окажет существенного влияния на курс валют в Украине", - пояснил Устенко.

Он сообщил, что, по прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2021 году курс национальной валюты может составить 28,6 грн/долл. А эксперты ожидают, что курс гривни в текущем году будет колебаться в пределах 27-29,5 грн/долл.

Устенко отметил, что на курс валюты влияет ряд факторов. "Во-первых, это состояние внешних рынков, которое сейчас активно улучшается. В частности, растут цены на те группы товаров, которые экспортирует Украина: металлы и сельскохозяйственная продукция. Это означает, что украинские экспортеры начнут завозить в страну больше валютной выручки. А дополнительное предложение валюты на рынке будет создавать давление на иностранные валюты и будет способствовать укреплению гривни. Во-вторых, приток валюты в Украину увеличивается благодаря кредитному ресурсу", - пояснил советник Зеленского.

"Это можно проследить по росту международных резервов Украины, которые сейчас крупнейшие за последние 10 лет", - добавил он.

Напомним, 12 января Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 28,20 грн за доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

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