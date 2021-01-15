Эрдоган получил первую прививку от ковида

Сегодня в Турции началась вакцинация сотрудников сферы здравоохранения.

Эрдоган получил первую прививку от ковида
Фото: Тelegram-канал Ердогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил первую прививку от коронавируса COVID-19.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"В рамках программы вакцинации 254 тысячи медицинских работников получили первую дозу вакцины на сегодня. Мне также сделали прививки. Надеемся, мы вакцинируем всех наших граждан за очень короткое время. Удачи", - написал он.

Эрдоган также опубликовал фото, как ему делали прививку.

Каким именно препаратом вакцинировался Эрдоган, он не уточнил.

Напомним, 13 января Турция одобрила экстренное применение китайской вакцины компании Sinovac. Первым прививку от коронавируса получил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Украина также получит вакцину от Sinovac Biotech в течение 30 дней после регистрации. Предполагается, что вакцина должна иметь эффективность минимум 70%. Если эффективность будет меньше, компания-производитель компенсирует Украине потраченные средства.

В исследовании биомедицинского исследовательского центра Butantan в Бразилии сообщалось, что общая эффективность вакцины Coronavac - 50,38%. Ранее эффективность этой вакцины оценили в Индонезии - она составила 65%. При этом в Турции эффективность препарата оценили выше.

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