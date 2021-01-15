Нацсовет проверит телеканал NewsOne из-за эфира с Пиховшеком

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил спутниковому телеканалу "NewsOne" (ТОВ "Новини 24 години", г. Киев) внеплановую невыездную проверку по соблюдению законодательных норм о разжигании розни.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

Проверка назначена после мониторинга эфира телеканала за 4 января этого года. В этот день вещатель с 21:00 вживую транслировал передачу "Эпицентр украинской политики" с участием гостя - заслуженного журналиста Украины, телеведущего, аналитика Вячеслава Пиховшека. Повтор передачи состоялся 5 января.

"Высказывания Пиховшека о необходимости защиты русскоязычного населения страны, а также ту часть населения страны, которая считает себя принадлежащей к украинской нации и является носителем государственного языка, имеют признаки нарушения лицензиатом требований абзацев четвертого и шестого части второй статьи 6, пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» и части первой статьи 28 Закона Украины «Об информации»", - отмечается в сообщении.

В Нацсовете сообщили, что в высказываниях Пиховшека имеются, в частности, признаки непосредственных и опосредованных призывов к ненависти и нетерпимости, разжигания межнациональной розни, в том числе через призывы к созданию неправовым способом социальных и общественных организаций по признакам агрессивного противопоставления ("убеждать наших идеологических врагов, это уже не противники, а враги ")" русскоязычного общества" всем другим социальным и языковым группам, проживающим в Украине.

"Во время передачи ни ее ведущая, ни другие творческие или редакционные работники телеканала не приняли меры реагирования на высказывания гостя для прекращения правонарушения в прямом эфире. Не была высказана своя оценка или альтернативная позиция по данному вопросу, представители телеканала не выражали беспокойство или извинения от официальных представителей СМИ ", - отметили в Нацсовете.

Проверка пройдет с 8 по 19 февраля 2021 года.

Напомним, в феврале прошлого года Нацсовет выписал NewsOne штраф за высказывания Руслана Коцабы - блогера, обвиняемого в государственной измене.