?МОЗ и полиция проверят соблюдение карантина в заведениях общепита на горнолыжных курортах Карпат

В пятницу, 15 января, состоятся проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах Ивано-Франковской области с привлечением Национальной полиции.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что сегодня совместно с заместителем министра экономики Сергеем Глущенко и главой Госпродпотребслужбы Владиславой Магалецкой провели селекторное совещание с руководителями региональных подразделений Госпродпотребслужбы. Ключевым в повестке дня был вопрос нарушения карантинных мер некоторыми представителями бизнеса.

"Как главный государственный санитарный врач получаю многочисленные сообщения о работе в период карантина ресторанов, баров, развлекательных заведений на горнолыжных курортах и в Львовской области. Именно на это и обратил внимание коллег на селекторном совещании. Как сообщили коллеги из Ивано-Франковской области, уже завтра состоятся проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах области с привлечением Национальной полиции", - сообщил Ляшко.

"Если мы обращаемся к людям с просьбой соблюдать противоэпидемические меры, и они придерживаются их, то почему тогда некоторые представители бизнеса позволяют себе нарушать эти правила? Желание воевать с системой не должно превалировать над сохранением жизни и здоровья украинцев. Нарушения должны иметь последствия!" - добавил главный санврач Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский встречал Новый год на горнолыжном курорте в Ивано-Франковской области.