Порошенко: решение ЕСПЧ надо использовать для укрепления санкций против РоSSии

Экс-президент считает, что любая юридическая фиксация нарушений РоSSии и ее агрессии против Украины является важной и приближает день освобождения оккупированных территорий.

Пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко приветствует решение ЕСПЧ по иску Украины против РоSSии относительно Крыма.

«Поздравляю с важной победой Украины против РоSSии в Европейском суде по правам человека. Когда еще при нашей каденции мы подавали иски против агрессора, никаких сомнений не было о настоящей роли роSSийских вооруженных сил в захвате Крыма и нарушениях прав человека на полуострове», - написал Порошенко в Facebook.

«Теперь это официально установлено ЕСПЧ , как и признана РоSSию оккупационной властью в Крыму. Время эффективно использовать решение ЕСПЧ для укрепления фронта санкций против РФ », - считает Петр Порошенко.

Экс-президент убежден - любая юридическая фиксация нарушений РоSSии и ее агрессии против Украины является важной и приближает день освобождения оккупированных территорий.

«Результат всегда приносят только стратегические подходы и государственное видение, а не близорукость и дилетантство», - отметил Петр Порошенко.