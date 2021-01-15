Порошенко: решение ЕСПЧ надо использовать для укрепления санкций против РоSSии

Экс-президент считает, что любая юридическая фиксация нарушений РоSSии и ее агрессии против Украины является важной и приближает день освобождения оккупированных территорий.

Порошенко: решение ЕСПЧ надо использовать для укрепления санкций против РоSSии
Фото: eurosolidarity.org

Пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко приветствует решение ЕСПЧ по иску Украины против РоSSии относительно Крыма.

«Поздравляю с важной победой Украины против РоSSии в Европейском суде по правам человека. Когда еще при нашей каденции мы подавали иски против агрессора, никаких сомнений не было о настоящей роли роSSийских вооруженных сил в захвате Крыма и нарушениях прав человека на полуострове», - написал Порошенко в Facebook.

«Теперь это официально установлено ЕСПЧ, как и признана РоSSию оккупационной властью в Крыму. Время эффективно использовать решение ЕСПЧ для укрепления фронта санкций против РФ», - считает Петр Порошенко.

Экс-президент убежден - любая юридическая фиксация нарушений РоSSии и ее агрессии против Украины является важной и приближает день освобождения оккупированных территорий.

«Результат всегда приносят только стратегические подходы и государственное видение, а не близорукость и дилетантство», - отметил Петр Порошенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кулеба назвал неуместными "менторские нотки" в высказываниях Лукашенко о ЗеленскомКулеба назвал неуместными "менторские нотки" в высказываниях Лукашенко о Зеленском
Степанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитатьСтепанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитать
В Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспортаВ Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспорта
В ЕС начали получать первые дозы вакцины ModernaВ ЕС начали получать первые дозы вакцины Moderna
В Украину вернулись четверо моряков, которые более 4 лет были в заключении в ЛивииВ Украину вернулись четверо моряков, которые более 4 лет были в заключении в Ливии
Блок рекламы


Похожие новости
В зоне ООС провели учения противотанковые мотопехотные бригадыВ зоне ООС провели учения противотанковые мотопехотные бригады
Европейский суд по правам человека признал приемлемым дело Украины против РоSSии из-за оккупации КрымаЕвропейский суд по правам человека признал приемлемым дело Украины против РоSSии из-за оккупации Крыма
Офис генпрокурора открыл дело против заместителя командующего Черноморского флота РФОфис генпрокурора открыл дело против заместителя командующего Черноморского флота РФ
У Зеленского отреагировали на санкции США против ДубинскогоУ Зеленского отреагировали на санкции США против Дубинского
США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - СМИСША готовят новые санкции против "Северного потока-2", - СМИ
В Минкульте выступили против продления локдауна после 24 январяВ Минкульте выступили против продления локдауна после 24 января
Официальные твиттер-страницы Украины и РоSSии "поссорились" из-за украинского конструктора КоролеваОфициальные твиттер-страницы Украины и РоSSии "поссорились" из-за украинского конструктора Королева
Корниенко сказал, что "Слуге народа" нужно время, чтобы понять санкции против ДубинскогоКорниенко сказал, что "Слуге народа" нужно время, чтобы понять санкции против Дубинского
От Тайваня до Либерии. Какие страны наиболее эффективно противостояли коронавирусуОт Тайваня до Либерии. Какие страны наиболее эффективно противостояли коронавирусу
В РоSSии грузовик врезался в колонну военных автобусов, 4 погибших и 15 травмированныхВ РоSSии грузовик врезался в колонну военных автобусов, 4 погибших и 15 травмированных
Последние новости
Подгружаем последние новости