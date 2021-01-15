Оккупационные войска стреляли из гранатомета вблизи Водяного и Марьинки

В течение суток, 14 января, на большинстве участков ответственности частей и подразделений Объединенных сил на Донбассе наблюдалась тишина, однако вдоль линии разграничения было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Недалеко от Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования РоSSийской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов. А в пригороде Марьинки, кроме стрельбы из гранатомета, противник совершил и несколько выстрелов из стрелкового оружия.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ . Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в штабе.

Напомним, сегодня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе провели тренировку противотанковые резервы Вооруженных сил Украины. Военные отработали свои действия во время вероятного прорыва вражеских танков и БМП.