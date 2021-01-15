С 15 января изменяется порядок пересечения границы со Словакией

Закрывается один пропускной пункт и открывается другой.

С 15 января 2021 года изменяется порядок пропуска лиц, следующих через украинско-словацкую границу.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Так, с 08:00 (по киевскому времени) 15 января прекращается пропуск пешеходов в пункте пропуска "Вышне Немецке" (с украинской стороны пункт пропуска "Ужгород"). В то же время, возобновляется оформление пешеходов в пункте пропуска "Убля" ("Малый Березный"). Пункт пропуска "Вельке Слеменце" ("Малые Селменцы") остается временно закрытым.

Также словацкие пограничники напомнили, что сейчас в страну могут въезжать только те граждане третьих стран, которые получили право на проживание или имеют национальную визу, выданную посольствами за рубежом.

Въезд на территорию государства также разрешен для граждан третьих стран, которые являются близкими родственниками лица, имеющего право на постоянное или временное место жительства в Словацкой Республике, или гражданина Словацкой Республики (жены, несовершеннолетнего ребенка этих лиц, родителей несовершеннолетнего ребенка). После въезда все граждане обязаны соблюдать определенные законодательством карантинные меры.

Они также должны зарегистрироваться на сайте, пройти лабораторную диагностику на COVID-19 не позднее пятого дня изоляции и сообщить о своем прибытии соответствующему медицинскому работнику.

Граждане третьих стран, подпадающие под одно из общих исключений, указанных в Указе Управления здравоохранения Словакии (члены экипажей, пилоты, водители, осуществляющие грузовые перевозки, бригады медицинской службы и т.д.), могут въезжать на территорию страны без карантинных ограничений.

Также разрешается въезд граждан с целью транзита в одну из стран-членов ЕС , где они имеют постоянное или временное место жительства. Транзит должен происходить без остановки, за исключением остановки для необходимой заправки топливом, и не позднее, чем в течение восьми часов.

Въезд граждан стран-членов ЕС на территорию Словакии через внешнюю границу не ограничен, но к ним также применяются карантинные мероприятия.

Напомним, в ноябре Словакия закрывала пункты пропуска на границе с Украиной из-за коронавируса.