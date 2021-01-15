В наблюдательный совет возглавляемой Киваловым юридической академии вошли Портнов и Новинский

МОН утвердило состав наблюдательного совета Одесской юридической академии.

В наблюдательный совет возглавляемой Киваловым юридической академии вошли Портнов и Новинский
Сергей Кивалов
Фото: facebook.com/s.kivalov

Глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет утвердил состав наблюдательного совета Одесской национальной юридической академии, которую возглавляет экс-регионал Сергей Кивалов.

Об этом сообщил координатор Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков в фейсбуке.

Так, в наблюдательный совет вошли внефракционный нардеп Вадим Новинский и заместитель главы администрации беглого президента Виктора Януковича - Андрей Портнов.

Также в список попали второй президент Украины Леонид Кучма, заместитель министра образования Андрей Гайченко, директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич, участница пророSSийского движения "Женщины за мир" и активная сторонница деятельности УПЦ Московского патриархата Тамила Афанасьева, а также адвокат штата Калифорния Ангелина Смирнова.

"Этот, простите, вуз, и связанные с ним структуры, воспитывают больше всего будущих судей и прокуроров", - прокомментировал Жернаков.

Фото: facebook.com/mzhernakov

Отметим, что новый состав наблюдательного совета юридической академии не слишком изменился со времен предыдущего утверждения в 2018 году.

Напомним, в июле прошлого года народный депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Кивалов не смог переизбраться в Раду в своем округе.

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