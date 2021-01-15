Степанов рассказал, почему китайская вакцина от коронавируса появится в Украине первой

Вакцина от коронавируса китайского производства появится в Украине первой – раньше, чем европейские и американские аналоги. Глава Минздрава Максим Степанов объяснил, почему именно препарат из Китая попадет к нам первым.

Степанов рассказал, почему китайская вакцина от коронавируса появится в Украине первой

Первой попадет в Украину вакцина производства китайской компании Sinovac. Это, отнюдь, не значит, что она хуже чем западные аналоги. Просто именно Китай первым согласился продать вакцину для нашей страны.

Украина ведет переговоры о закупке вакцины от коронавируса еще начиная с мая 2020 года - с тех пор, как появились первые сообщения о том, что в ряде стран проходит вторая и третья стадия испытания вакцины.

Однако многие страны намерены в первую очередь полностью удовлетворить спрос на прививочный материал в своем государстве. В частности, в США Трамп еще несколько месяцев назад объявил, что США не будут продавать вакцину, пока не привьют всех своих граждан.

Степанов рассказал, почему китайская вакцина от коронавируса появится в Украине первой

Китай же оказался наиболее сговорчивым (если не считать РоSSию, которая готова была даже открыть в Украине линию по производству своего "Спутника"). Поэтому именно с Китаем уже с сентября начались предметные переговоры по закупке вакцины.

"Именно с компанией Sinovac мы заключили первый контракт на поставку вакцины", - объяснил Максим Степанов.

При этом он рассказал, что Украина не прекращает переговоров и с другими странами, имеющими уже разработанные и разрешенные к производству вакцины от коронавируса.

Напомним, в Финляндии с начала 2021 начали активно прививать медицинских работников. У одного вакцина от коронавируса дала побочный эффект. Однако, по словам представителя финского Минздрава, должно быть, как минимум, пять случаев "побочки", чтобы говорить о том, что причиной этого стала вакцинация.


Марченко Любов, Тудей

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