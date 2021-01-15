Степанов рассказал, почему китайская вакцина от коронавируса появится в Украине первой

Вакцина от коронавируса китайского производства появится в Украине первой – раньше, чем европейские и американские аналоги. Глава Минздрава Максим Степанов объяснил, почему именно препарат из Китая попадет к нам первым.

Первой попадет в Украину вакцина производства китайской компании Sinovac. Это, отнюдь, не значит, что она хуже чем западные аналоги. Просто именно Китай первым согласился продать вакцину для нашей страны.

Украина ведет переговоры о закупке вакцины от коронавируса еще начиная с мая 2020 года - с тех пор, как появились первые сообщения о том, что в ряде стран проходит вторая и третья стадия испытания вакцины.

Однако многие страны намерены в первую очередь полностью удовлетворить спрос на прививочный материал в своем государстве. В частности, в США Трамп еще несколько месяцев назад объявил, что США не будут продавать вакцину, пока не привьют всех своих граждан.

Китай же оказался наиболее сговорчивым (если не считать РоSSию, которая готова была даже открыть в Украине линию по производству своего "Спутника"). Поэтому именно с Китаем уже с сентября начались предметные переговоры по закупке вакцины.

"Именно с компанией Sinovac мы заключили первый контракт на поставку вакцины", - объяснил Максим Степанов.

При этом он рассказал, что Украина не прекращает переговоров и с другими странами, имеющими уже разработанные и разрешенные к производству вакцины от коронавируса.

Напомним, в Финляндии с начала 2021 начали активно прививать медицинских работников. У одного вакцина от коронавируса дала побочный эффект. Однако, по словам представителя финского Минздрава, должно быть, как минимум, пять случаев "побочки", чтобы говорить о том, что причиной этого стала вакцинация.