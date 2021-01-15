На "Суспільном" состоится премьера документального фильма о Холокосте

В среду, 27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста на общественном телеканале UA: Перший состоится премьера документального фильма собственного производства "Холокост. Засвидетельствованное преступление".

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Фильм режиссера-документалиста Снежаны Потапчук рассказывает истории людей, которые во время Второй мировой войны и нацистской оккупации Украины были еще детьми. Его герои сейчас живут в Киеве , Днепре и Одессе, где и проходили съемки.

"Они выжили в гетто, а также стали свидетелями массовых расстрелов, происходивших, по данным исследователей, примерно в пяти тысячах локаций по всей Украине. У каждого из героев погибли близкие люди. Родители, братья, сестры, любимые. У каждого была единственная задача в эти страшные годы - выжить. Вся собранная в фильме мозаика страшных воспоминаний - это части истории о выживании", - говорится в описании.

"Наша лента в первую очередь о людях, главная ее особенность - это персонификация Холокоста, - рассказывает режиссер фильма Снежана Потапчук. - Исторические факты, экспонаты из музеев Холокоста в Одессе и Днепре, статистические данные, сотни тысяч потерянных навсегда имен... за всем этим стоят драматические человеческие истории. Как и у людей, переживших Голодомор, в памяти наших героев запечатлелись имена, воспоминания о людях, которые погибли, и о тех, кто спасал обреченных на смерть. Каждая история спасения учит человечности. Кто-то прятал евреев или помогал бежать, кто выкупал из плена. В одном из музеев сохранились волосы девочки, которую остригла сестра в надежде на то, что ее не смогут идентифицировать как еврейку".

Премьера состоится 27 января в 20:00, а также в мобильном приложении suspilne.tv.

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.