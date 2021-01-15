Кулеба презентовал сайт, который будет популяризировать Украину в мире

На сайте есть разделы Explore, Invest и Study, которые помогут познакомиться с Украиной онлайн и принять решение посетить, инвестировать или приехать на учебу.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба презентовал сайт Ukraine.ua, который призван популяризировать Украину в мире.

Презентация состоялась во время онлайн-брифинга главы МИД .

"Это подарок МИД Украине в 2021 году, когда наше государство празднует 30-летие своей независимости. Нам удалось получить под контроль и управление государства, а не частных лиц или компаний, интернет-домен Ukraine.ua. Теперь по этому адресу находится сайт, который будет рассказывать миру об Украине. В основе сайта визуальный бренд Ukraine NOW. Мы будем качественно и профессионально поддерживать этот ресурс", - сказал Кулеба.

По его словам, на сайте есть разделы Explore, Invest и Study, которые помогут познакомиться с Украиной онлайн и принять решение посетить, инвестировать или приехать на учебу.

Также планируется открыть еще один раздел Happening now, где будет размещаться информация обо всех ключевых событиях, которые происходят в Украине, в частности, фестивалях, культурных событиях, форумах, книжных и других мероприятиях.

"Сайт Ukraine.ua должен стать магнитом для иностранного туриста, бизнесмена и студента. Все это для того, чтобы привлекать к Украине дополнительное внимание, популяризировать нашу страну в мире и укреплять ее авторитет", - сказал министр.

Он отметил, что ранее подобные сайты появлялись как частная инициатива, и им не хватало постоянства и стабильности.

"То есть угасал интерес, и сайт умирал .., стабильного официального окна в Украину в онлайн-пространстве не было. Теперь такое окно есть, и мы гарантируем его стабильное развитие, потому что управление этим сайтом и доменом Ukraine.ua будет осуществлять Украинский институт МИД ", - сказал министр.

Напомним, в 2020 году Украина запустила семь украиноязычных аудиогидов во всемирно известных музеях разных стран.

В июне 2017 года Кабинет Министров создал межведомственную комиссию по вопросам популяризации Украины. Согласно положению, комиссия является временным консультативно-совещательным органом Кабмина, задачами которого является содействие в осуществлении мероприятий по реализации концепции популяризации Украины, рассмотрение вопросов, связанных с формированием положительного имиджа Украины в мировом информпространстве, а также координация между ведомствами в этих вопросах.