Венгрия заключила соглашение на закупку вакцины Sinopharm

Это первая китайская вакцина, которая прошла полные клинические испытания и одобрена для применения в Китае.

Венгрия заключила соглашение на закупку вакцины Sinopharm

Власти Венгрии договорились о закупке вакцины от коронавируса с китайской фармацевтической компанией Sinopharm, передает Reuters.

Первая партия может составлять до миллиона доз, сообщил руководитель администрации премьер-министра страны Гергей Гуляш.

По его словам, поставки вакцин в рамках программы ЕС происходят слишком медленно, менее 100 тыс. доз в неделю. Поэтому Венгрия продолжит переговоры о дополнительной закупке вакцины с Россией и Китаем.

Сроки поставки вакцины Sinopharm зависят от того, насколько быстро венгерские органы здравоохранения одобрят ее использование.

Руководитель администрации Орбана сообщил, что по состоянию на 14 января Венгрия получила 129 860 доз и привила чуть более 96 тыс. человек вакцинами Pfizer и Moderna.

Сейчас в Венгрии, население которой составляет около 10 млн человек, зарегистрировано 347 636 случаев коронавируса, 11 066 человек умерли.

Вакцина фармацевтической компании Sinopharm была первой, которую Китай одобрил для широкого применения внутри страны. Разработчик вакцины - группа China National Biotec (CNBG), входящая в Sinopharm. Это первая китайская вакцина, которая прошла полные клинические испытания.

Sinopharm сообщала, что ее вакцина показала эффективность на уровне 79,3% по промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний, и эти результаты соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения.

Кроме Китая, вакцина проходила клинические испытания в ОАЭ, Бахрейне, Иордании, Перу и Аргентине. В Бахрейне и ОАЭ ее использование уже одобрено.

Напомним, что Украина заключила соглашение о закупке более 1,9 доз китайской вакцины против ковида компании Sinovac Biotech. Ее эффективность оказалась чуть более 50%.

Сообщалось, что Украина получит вакцину производства китайской компании Sinovac Biotech в течение 30 дней после регистрации. Предусмотрено, что вакцина должна иметь эффективность не менее 70%. Если эффективность будет меньше, компания-производитель компенсирует Украины потраченные средства.

Уже в феврале Украина получит вакцину от ковида. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил LB.ua, что это может быть вакцина Pfizer.

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