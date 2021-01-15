Минздрав затянул заключение соглашения о поставке кандидата в вакцины, разработанного американской компанией Novavax

Украина вела переговоры с крупнейшим мировым производителем вакцин Serum Institute of India по закупке кандидата в вакцины от коронавируса NVX-CoV2373. Этот кандидат в вакцины производится в Индии, но был разработан американской компанией Novavax и сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний в США , Великобритании и Мексике.

Serum Institute of India 15 декабря предоставил Украине коммерческое предложение по этой вакцине-кандидату. Об этом сообщила нардеп от "Голоса" Александра Устинова, ссылаясь на ответ от ГП "Медицинские закупки" на ее запрос.

5 января глава "Медзакупок" Арсен Жумадилов заявлял, что Минздрав затягивает согласование заказа еще одной вакцины от COVID-19, но не раскрыл ее названия. Жумадилов сказал, что производитель вакцины намерен отказаться от ведения дальнейших переговоров с Украиной, если в ближайшее время решение о заказе не будет принято.

В ответе ГП на депутатский запрос говорится, что Украина получила два коммерческих предложения от производителей вакцин. Второе касается китайской Sinovac, о покупке которой Украина договорилась.

Устинова утверждает, что цена вакцины NVX-CoV2373 составляет 3 доллара за дозу (приблизительно 84 гривны). Зато китайская вакцина Sinovac, которую должна получить Украина, будет стоить 18 долларов (примерно 504 гривны).

Доклинические испытания NVX-CoV2373 показали высокую иммуногенность и высокие уровни антител, нейтрализующих вирус. Препарат не содержит живых компонентов вируса и состоит из тех его частей, которые вызывают иммунный ответ. Об этом говорится на сайте Precision Vaccination.

Первая фаза клинических испытаний проходила в мае в Австралии. 4 августа американская компания Novavax заявила, что на этой фазе испытаний у всех участников уже после первой дозы выработались антитела IgG. После введения 2 дозы у 100% участников развились нейтрализующие вирусные реакции антитела.

На втором этапе оценивался иммунитет, безопасность препарата и снижение заболеваемости у 1500 добровольцев в США .

О рандомизированном третьем этапе исследований с плацебо в последний раз публиковали данные 28 октября. 10 декабря New England Journal of Medicine опубликовал обзор NVX-CoV2373, в котором отметил, что через 35 дней этот препарат оказался безопасным и вызвал иммунные ответы. "После второй вакцинации ответы нейтрализующих антител превысили значения, наблюдаемые у амбулаторных пациентов с симптомами COVID-19 и были такими же, как в сыворотках пациентов, которые выздоравливают».

7 января в Novavax заявили, что "сейчас проводятся поздние клинические испытания, чтобы показать эффективность, безопасность и иммуногенность NVX-CoV2373 для предотвращения COVID-19. Они включают два больших клинических испытания на третьей фазе исследований в США , Мексике и Великобритании, а также испытания второй фазы в ЮАР".

Прививка состоит из двух доз, которые нужно вводить с разницей в три недели. Вакцину можно хранить при температуре от +2 до +8°C, что значительно проще, чем, например, препарат от Pfizer, который требует -70 градусов. Пока никаких данных об эффективности NVX-CoV2373 на третьем этапе исследований нет.

Напомним, что в октябре заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что в рамках инициативы COVAX, которая должна обеспечить прививками от коронавируса 20% населения, Украина могла бы получить препараты AstraZeneca и Novavax.

Ляшко в интервью LB.ua также сообщил, что уже в феврале в рамках инициативы COVAX Украина может получить мРНК-вакцину от коронавируса, которая требует хранения от -20 до -80 градусов по Цельсию.

Препаратом может быть разработка немецкой и американской компаний Pfizer/BioNTech или Moderna.