В Польше продлили арест экс-главе "Укравтодора" Новаку до 16 апреля

Решение принял Окружной суд Варшавы.

В Польше продлили арест экс-главе "Укравтодора" Новаку до 16 апреля
Славомир Новак
Фото: Александр Рудоманов

Подозреваемому в коррупции бывшему главе "Укравтодора" Славомиру Новаку продлили арест на три месяца.

По решению Окружного суда Варшавы, он будет находиться под стражей до 16 апреля, передает Польское радио.

"В обосновании судья указала, что доказательства, представленные в заявлении прокурора, указывают на высокую вероятность совершения подозреваемым всех действий, которые касаются обвинения. Суд также разделил наше мнение относительно возможного мошенничества, а также относительно угрозы сурового наказания лишением свободы", - заявил прокурор Ян Дрелевский.

В результате польско-украинского расследования Новака арестовали в июле 2020 года по обвинению в коррупции и отмывании денег.

Обвинение охватывает период с октября 2016 по сентябрь 2019 года, когда бывший министр правительства Польши возглавлял "Укравтодор".

21 июля Славомиру Новаку вручили украинское подозрение. 22 июля польский суд арестовал его на три месяца.

24 ноября суд Польши продлил арест бывшему главе "Укравтодора" до января 2021 года. Суд согласился, что собранные прокуратурой доказательства являются достаточными для содержания подозреваемого под стражей.

4 января Украина направила в Польшу письменное подозрение Новаку.

На прошлой неделе прокуратура продлила обвинения против Славомира Новака. Они касаются действий коррупционного характера, совершенных совместно и в согласии с подозреваемыми, которых задержало Центральное расследовательское бюро Польши.

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