Комитет Рады одобрил сокращение нардепов до 300

За соответствующее решение проголосовали 17 из 22 членов комитета.

Комитет Рады одобрил сокращение нардепов до 300
Фото: Анна Стешенко

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №1017 об уменьшении конституционного состава парламента с 450 до 300 народных депутатов.

За соответствующее решение проголосовали 17 из 22 членов комитета.

Для принятия законопроекта Верховной Радой в целом нужно конституционное большинство - 300 голосов.

"После летнего перерыва Комитет по вопросам правовой политики вернулся к рассмотрению президентского законопроекта 1017 от 29.08.2019 и дал зеленый свет на уменьшение состава народных депутатов Украины с 450 до 300", - написал в фейсбуке член комитета нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко.

Напомним, в 2000 году на Всеукраинском референдуме почти 90% украинцев проголосовали за сокращение Верховной Рады с 450 до 300 депутатов.

16 декабря 2019 года Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект №1017, предусматривающий уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300, а также вводящий пропорциональную избирательную систему.

4 февраля 2020 года Рада предварительно одобрила этот законопроект.

В случае принятия новые нормы будут касаться Верховной Рады следующего созыва. Парламент, избранный до вступления закона в силу, продолжит выполнять свои обязанности до следующих выборов народных депутатов Украины.

Представители оппозиции во время обсуждения законопроекта указывали, что Конституционный Суд одобрил этот законопроект с замечаниями. По их мнению, это нужно учитывать при принятии законопроекта.

Вопрос о сокращении количества депутатов парламента был в опросе Зеленского 25 октября 2020 года. Во время проведения этого так называемого опроса были выявлены многочисленные нарушения: респонденты могли отвечать на вопросы неограниченное количество раз, а лица, проводившие опрос, в некоторых случаях находились внутри помещений для голосования, пишет Чесно.

В "Слуге народа" со заявили, что за уменьшение состава Верховной Рады высказались почти 90% опрошенных. Еще до проведения опроса власти заявляли, что по его результатам в парламент внесут соответствующие законопроекты.

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