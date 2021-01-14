В мировом рейтинге счастья Украина занимает пятое место с конца, - опрос

За год индекс счастья украинцев упал с 33 до 14%.

Украина вошла в пятерку самых несчастных стран мира. Возглавил рейтинг из 41 страны Кыргызстан.

Об этом свидетельствуют данные международного опроса Gallup International, который в Украине проводили фонд "Демократические инициативы" и Киевский международный институт социологии.

В конце 2020 года количество счастливых людей в Украине (49%) было больше числа несчастных (35%). Однако по сравнению с прошлым годом индекс счастья значительно упал - с +33% до +14%.

Всего в мире 54% опрошенных считают себя счастливыми, только 14% считают себя несчастными и около трети (31%) не относят себя ни к счастливым, ни к несчастным. Соответственно, индекс счастья в мире составляет 40%.

Самыми счастливыми странами оказались Кыргызстан, Казахстан, Эквадор и Колумбия, Азербайджан и Нигерия. Самыми несчастными считают себя жители Северной Македонии (-3%), Ганы (0%), Гонконга (7%) и Армении (12%).

Как отмечают авторы исследования, ни степень экономического развития, ни регион не влияют непосредственно на уровень ощущения счастья. Не определяют его также ни материальное положение, ни война.

В ходе исследования было опрошено 38 709 человек во всем мире. В каждой стране в течение октября-декабря 2020 года были проведены интервью с представительной выборкой из примерно 1000 мужчин и женщин, или личным путем, или по телефону, или через Интернет. Погрешность опроса составляет от +3-5% на уровне 95% доверия.