Бывший глава Харьковской ОГА возглавил Регуляторную службу

Бывший глава Харьковской обладминистрации Алексей Кучер назначен руководителем Государственной регуляторной службы.

Соответствующее распоряжение Кабинета министров от 13 января опубликовано на сайте правительства.

"Назначить Кучера Алексея Владимировича Главой Государственной регуляторной службы Украины с 14 января 2021 года путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в документе.

Государственная регуляторная служба должна следить за тем, чтобы органы власти не принимали экономически нецелесообразных и неэффективных регуляторных актов, а также за уменьшением вмешательства государственных органов в предпринимательскую деятельность и устранением препятствий в развитии предпринимательства.

Предыдущей главой Регуляторной службы была Ксения Ляпина, занимавшая должность с января 2015 года по октябрь 2019 года. Вместо нее временным руководителем был назначен Олег Мирошниченко.

Кучер был нардепом Верховной Рады IX созыва от "Слуги народа". До избрания в Раду он был адвокатом Владимира Литвина - фигуранта по так называемому делу "рюкзаков Авакова" (о закупке по завышенной цене Министерством внутренних дел 5 тыс. рюкзаков для Нацгвардии).

С ноября 2017 по ноябрь 2020 года Кучер возглавлял Харьковскую область. На местных выборах баллотировался на пост мэра Харькова от партии "Слуга народа". На них он набрал 7,24% голосов. В то же время Кучер прошел в Харьковский горсовет по списку "Слуги народа".