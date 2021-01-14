Европейский суд по правам человека признал приемлемым дело Украины против РоSSии из-за оккупации Крыма

ЕСПЧ подтвердил, что РФ имела эффективный контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого "референдума".

Европейский суд по правам человека признал приемлемым дело Украины против РоSSии из-за оккупации Крыма
Фото: google.com.ua

Европейский суд по правам человека признал приемлемым дело Украины против РоSSии по оккупации Крыма и перешел к рассмотрению дела по существу.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

По словам Малюськи, ЕСПЧ подтвердил, что РФ имела эффективный контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого "референдума".

"Решение ЕСПЧ - мощный юридический удар по мифологии, используемой РФ в гибридной войне. Крым - это история вооруженной агрессии и грубых нарушений прав человека, а не «референдума» и «мирного волеизъявления»", - написал он в фейсбуке.

Напомним, 13 марта 2014 года Правительство Украины подало в Европейский суд по правам человека первое межгосударственное заявление против РоSSии относительно событий на территории Крыма.

Правительство Украины утверждает, что с 27 февраля 2014 года РоSSийская Федерация контролирует Автономную Республику Крым, которая является неотъемлемой частью Украины.

Украина ссылается на нарушение нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, правительство-заявитель утверждает, что существовала административная практика убийств украинских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, которую можно было приписать РоSSийской Федерации.

Кроме того, Украина сообщает о случаях пыток или других форм жестокого обращения и произвольного лишения свободы гражданских лиц и украинских военнослужащих, жалуется на то, что решения судов Украины были переквалифицированы в соответствии с законодательством РоSSии и осужденных перевезли на территорию РоSSийской Федерации.

Граждане Украины, проживающие в Крыму, были незаконно автоматически признаны гражданами РоSSии. Отказ получить гражданство РоSSии лишил людей многих прав. Утверждается, что были случаи нападений, похищений, жестокого обращения и преследования журналистов, выполнявших свою работу. Кроме того, правительство отмечает, что происходили притеснения и запугивания священнослужителей, не являющихся членами Русской православной церкви.

В соответствии со статьей 10 Конвенции, правительство Украины утверждает, что было препятствование работе журналистов в Крыму. Деятельность нероSSийских СМИ была остановлена.

В соответствии со статьей 11 Конвенции, правительство Украины также жалуется на то, что крымским татарам было запрещено организовывать общественные собрания, говорит о дискриминации крымских татар.

Также заявляется об экспроприации имущества самопровозглашенными органами власти Республики Крым - действия, которые впоследствии были одобрены законодательством РоSSии. Правительство Украины уверяет, что новая граница между Крымом и Украиной обусловила ограничение свободы передвижения граждан Украины.

11 сентября 2019 года состоялись устные слушания о приемлемости межгосударственного дела "Украина против РоSSии" (по Крыму) № 20958/14 и была представлена позиция Правительства Украины относительно вопросов ЕСПЧ о приемлемости указанного межгосударственного дела.

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