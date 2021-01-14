Новая руководитель ОБСЕ посетит Украину на следующей неделе
Это будет первый зарубежный визит Анн Линде на этом посту.
Новая руководитель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетит Украину на следующей неделе.
Об этом Линде сообщила во время представления программы и приоритетов шведского председательства в Организации на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, сообщает Укринформ.
"Уже на следующей неделе я посещу Украину, чтобы встретиться с представителями украинской власти, а также со специальным представителем Грау (специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау - ред.), СММ и координатором проектов в Украине с целью оценки ситуации и поддержки усилий по стабильному урегулированию конфликта", - заявила Линде.
Она подчеркнула, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине должна иметь безопасный и беспрепятственный доступ на всей территории Украины и иметь все возможности для полной реализации своего мандата.
Ранее первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщала об ожидании визита Линде в Украину в январе. По ее словам, отдельные надежды Украина возлагает на привлечение ОБСЕ к работе Крымской платформы.
Напомним, Анн Линде официально стала новым генсеком Организации с 1 января. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поздравил ее с вступлением в должность.
В прошлом году в марте в рамках рабочего визита в Украину министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила Станицу Луганскую. Тогда она назвала роSSийскую агрессию "самым большим вызовом системе европейской безопасности со времен холодной войны".