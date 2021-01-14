Новая руководитель ОБСЕ посетит Украину на следующей неделе

Это будет первый зарубежный визит Анн Линде на этом посту.

Новая руководитель ОБСЕ , министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетит Украину на следующей неделе.

Об этом Линде сообщила во время представления программы и приоритетов шведского председательства в Организации на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, сообщает Укринформ.

"Уже на следующей неделе я посещу Украину, чтобы встретиться с представителями украинской власти, а также со специальным представителем Грау (специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау - ред.), СММ и координатором проектов в Украине с целью оценки ситуации и поддержки усилий по стабильному урегулированию конфликта", - заявила Линде.

Она подчеркнула, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине должна иметь безопасный и беспрепятственный доступ на всей территории Украины и иметь все возможности для полной реализации своего мандата.

Ранее первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщала об ожидании визита Линде в Украину в январе. По ее словам, отдельные надежды Украина возлагает на привлечение ОБСЕ к работе Крымской платформы.

Напомним, Анн Линде официально стала новым генсеком Организации с 1 января. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поздравил ее с вступлением в должность.

В прошлом году в марте в рамках рабочего визита в Украину министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила Станицу Луганскую. Тогда она назвала роSSийскую агрессию "самым большим вызовом системе европейской безопасности со времен холодной войны".